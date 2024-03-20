Закон о запрете казахстанцам брать потребительские кредиты при просрочке принял мажилис

Государство будет регулировать предельные ставки кредитных сервисов и микрокредитных организаций – они не будут превышать 42-50% годовых. Такую норму внесли депутаты мажилиса в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков», который приняли во втором чтении на пленарном заседании в среду.

«В ходе работы над законопроектом после первого чтения дополнительно внесены нормы об исключении особого режима регулирования PDL-микрокредитов, или так называемых микрокредитов до заработной платы», - сообщил депутат Берик Бейсенгалиев.

Он пояснили, что сейчас если сумма кредита не превышает 50 МРП и срок кредита не более 45 дней, то ставки очень высокие – от 0,4 % в день, что составляет 146% годовых. При этом средняя ставка по МФО по таким кредитам составляла 313% годовых, а ГЭСВ – свыше 1300% годовых, констатировал депутат.

«Здесь необходимо отметить, что учредителями основных МФО, работающих на рынке и занимающих 80% от объема PDL-займов на сегодня, являются нерезиденты Республики Казахстан», - также заявил Бейсенгалиев.

Поэтому особый режим регулирования выдачи PDL-микрокредитов исключается из закона – они будут регулироваться предельным размером ставки вознаграждения, утвержденным совместно Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком.

«Как вы знаете, текущий уровень ГЭСВ сегодня составляет 56%, после принятия закона предполагается снижение уровня ГЭСВ ориентировочно до 42% по банкам второго уровня и до 50% - для микрофинансовых организаций», - добавил депутат.

Кроме того, в закон внесены поправки о введении моратория до 2026 года на продажу долгов граждан по банковским займам и микрокредитам коллекторским агентствам. При этом депутаты предложили по истечении моратория установить условия для продажи долгов – только после 24 месяцев с момента наступления просрочки и с проведением процедур урегулирования задолженности.

Вместе с тем закрепляются полномочия банковского омбудсмена по рассмотрению споров только по банковским займам и вводится институт микрофинансового омбудсмена, который также будет рассматривать спорв по микрокредитам.

Ранее сообщалось, что новым закон вводит запрет на предоставление потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. А в качестве дополнительной меры защиты интересов заемщиков вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей.