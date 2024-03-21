Среди них будут проекты газовой инфраструктуры, электроэнергетических станций и переработки сельхозпродукции
Казахстан и Катар готовятся к запуску инвестпроектов на $17,6 млрд. Среди них будут проекты газовой инфраструктуры и электроэнергетических станций, а также заводы по переработке сельхозпродукции, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
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