Казахстан и Катар готовятся к запуску инвестпроектов на $17,6 млрд. Среди них будут проекты газовой инфраструктуры и электроэнергетических станций, а также заводы по переработке сельхозпродукции, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

С 20 марта премьер-министр Олжас Бектенов находится с официальным визитом в Катаре. По итогам переговоров правительства двух стран подписали двустороннее соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Стороны готовятся к началу строительства газоперерабатывающего завода стоимостью $5,7 млрд; магистрального газопровода «Актобе-Костанай» и второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» на общую сумму около $7,7 млрд; электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт общей стоимостью $2,7 млрд; а также заводов по переработке пшеницы, гороха и молока.

Во время встречи Бектенов также заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. А правительство Катара планирует исследовать новые направления для расширения сотрудничества.