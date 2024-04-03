NCOC отрицает разлив кашаганской нефти в Каспийском море

Оператор Северо-Каспийского проекта (NCOC) заявил , что информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган 30 марта «не была доказательно подтверждена».

«Согласно снимкам, сделанным со спутников 30 марта и 2 апреля, на территории Северного Каспия, в том числе на небольшом участке к северу от острова D месторождения Кашаган, наблюдалось природное явление. На других снимках, сделанных в последующие дни, такие явления уже отсутствовали», - заявили в компании, добавив, что указанный в публикации участок вблизи острова D также был обследован, но «каких-либо разливов и утечек не обнаружено».

Оператор Северо-Каспийского проекта также отмечает, что морские объекты NCOC работают в штатном режиме и в целом с начала добычи в 2016 году на производственных объектах «не было зарегистрировано ни одного разлива углеводородов».

Накануне департамент экологии по Атырауской области сообщил, что проведет визуальный осмотр и отбор проб на месте добычи кашаганской нефти после сообщения о ее разливе в Каспийском море. И вВ случае подтверждения этих фактов будет проведена внеплановая проверка компании NCOC.

О том, что в районе месторождения Кашаган обнаружен нефтяной разлив в Каспийском море, в понедельник сообщила Галина Чернова, директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус». По ее словам, разлив обнаружили при помощи космического мониторинга. Согласно спутниковым снимкам, он произошел 30 марта на площади около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.