С 15 апреля в Алматы начнется поэтапное отключение отопления

На рабочем совещании в акимате Алматы принято решение завершить отопительный сезон в городе с 15 апреля и начать подготовку к следующему, сообщила пресс-служба акимата.

По информации руководителя управления энергетики и водоснабжения Талгата Малыбаева, в связи с установившейся в Алматы среднесуточной температурой более +8⁰С и выше в течение пяти календарных дней принято решение завершить отопительный сезон 2023–2024 гг.

«Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения)», - сообщили в акимате.

Также отмечается, что в этом году будет проведена реконструкция 20 км теплосетей, что позволит снизить износ на 1,8%. В 2023 году износ теплосетей был сокращен на 1,3% вместо 0,6% запланированных. Сейчас протяженность изношенных сетей, эксплуатируемых более 25 лет, составляет 802,6 км, или 57,9%.

Всего в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов.