​Около 1,7 млн. казахстанцев работали во вредных условиях труда в 2023 году

Однако компенсации получали только 697 тыс. человек
Ильяс Бейсенбай, Власть
Порядка 1,7 млн. человек в Казахстане работали во вредных условиях труда в 2023 году. Однако компенсации из них получали только 697 тыс. Средняя ежемесячная выплата на каждого работника составляла 30 500 тенге, сообщает Бюро национальной статистики.
Еще по теме:
- Улучшил ли 2023 год благосостояние казахстанцев?
- Ксения Гринчук, профсоюз горноспасателей: «60% последствий аварий на шахтах “АрселорМиттал” можно было избежать»
- Тамара Дуйсенова, вице-премьер: «АрселорМиттал Темиртау не до конца модернизировал оборудование»
- Токаев подписал поправки в законодательство о выходе женщин на пенсию в 61 год и соцобеспечении
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые