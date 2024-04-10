​Около 1,7 млн. казахстанцев работали во вредных условиях труда в 2023 году

Порядка 1,7 млн. человек в Казахстане работали во вредных условиях труда в 2023 году. Однако компенсации из них получали только 697 тыс. Средняя ежемесячная выплата на каждого работника составляла 30 500 тенге, сообщает Бюро национальной статистики.

Более 1 млн. человек трудятся на частных предприятиях; почти 500 тыс. — на предприятиях, которыми владеет государство; еще 162 тыс. – на иностранных предприятиях.

Суммарно за прошедший им было выплачено более 255 млрд тенге компенсаций.

На частных предприятиях компенсации получают только 411 тыс. человек (40,3%). Их среднемесячный уровень составлял 34 200 тенге.

Средний размер компенсаций в иностранных предприятиях составлял 40 400 тенге. Их получали 76 300 работников.

В государственных предприятиях компенсации получали 209,8 тыс. человек. Их среднемесячный размер составлял 19 700 тенге — вдвое меньше, чем в иностранных предприятиях и на 43% ниже, чем в частном секторе.

Среди работников предприятий, обследованных Бюро нацстатистики, наибольшая доля занятых в тяжелых условиях приходится на Карагандинскую область – 45,1%, Мангистаускую – 43,6%, Павлодарскую – 42,2%, Ұлытау – 40,2% и Восточно-Казахстанскую – 32,5%.

Наименьшая доля работников отмечена в Кызылординской области – 8,8%.