Но это временная договоренность с авиаперевозчиками
Билеты эконом-класса из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге – КГА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ AIR ASTANA В FACEBOOK

Комитет гражданской авиации министерства транспорта сообщил в пятницу, что достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, чтобы все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не превышали 40 тыс. тенге в одну сторону.

«Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля текущего года», - уточнили в комитете.

В целом к имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. С 9 по 12 апреля Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы решили привлечь курьеров по доставке еды выявлять нарушения общественного порядка
Новости
В Атырау будет объявлен режим ЧС
Новости
В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой завершился допрос Куандыка Бишимбаева
Новости
Суд Астаны проведет проверку по факту появления в СМИ фото и видео присяжных
Новости
В отношении собственника плотины Магаджанского водохранилища ведется досудебное расследование
Новости
В Алматы продолжается незаконная реконструкция фонтана у гостиницы «Казахстан»