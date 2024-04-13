Билеты эконом-класса из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге – КГА

Но это временная договоренность с авиаперевозчиками
Комитет гражданской авиации министерства транспорта сообщил в пятницу, что достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, чтобы все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не превышали 40 тыс. тенге в одну сторону.
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