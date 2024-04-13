Билеты эконом-класса из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге – КГА

Комитет гражданской авиации министерства транспорта сообщил в пятницу, что достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, чтобы все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не превышали 40 тыс. тенге в одну сторону.

«Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля текущего года», - уточнили в комитете.

В целом к имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. С 9 по 12 апреля Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов.