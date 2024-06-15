«Головоломка-2» побила исторический рекорд по сборам в казахстанском прокате

Сборы за первый день проката превысили 100 млн. тенге
По итогам первого дня проката в кинотеатрах Казахстана мультфильм «Головоломка-2» установил несколько исторических рекордов, сообщила в субботу компания «Меломан», дистрибьютор Disney.
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