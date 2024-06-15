«Головоломка-2» побила исторический рекорд по сборам в казахстанском прокате

По итогам первого дня проката в кинотеатрах Казахстана мультфильм «Головоломка-2» установил несколько исторических рекордов, сообщила в субботу компания «Меломан», дистрибьютор Disney.

По ее данным, сборы фильма за первый день составили более 103 млн тенге. «Это лучший старт среди всех анимационных фильмов, выходивших за всё время в Казахстане, а также — лучший старт среди всех фильмов, выходивших в Казахстане в 2024 году», - отметили в компании.

Дублированный на казахский язык фильм «Ойжұмбақ 2» установил абсолютный рекорд по сборам за первый день проката, сборы фильма составили более 10 млн тенге – 10% от общих сборов по стране.

При этом сборы по всем странам Центральной Азии и Кавказа составили более 133 млн. тенге, то есть на Казахстан пришлось более 77% всех сборов.