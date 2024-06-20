Новые санкции запрещают странам Евросоюза реэкспортировать купленный у России сжиженный газ. При этом они по-прежнему смогут приобретать этот вид топлива у России, сообщает Euronews .

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), независимой организации, отслеживающей российские ископаемые виды топлива, в 2023 году Евросоюз заплатил 8,3 млрд евро за 20 млрд куб. м российского СПГ. Это 5% от общего объёма потребления газа.

Основными странами ввоза российского СПГ были Бельгия, Франция и Испания.

По данным CREA, около 22% этих поставок (4,4 млрд куб.м) было реэкспортировано по всему миру. Причём 1,6 млрд куб.м отправлено в другие государства ЕС. Остальные поставки пришлись преимущественно на Китай, Индию и Турцию.

В прошлом году морская индустрия стран G7 обработала 93% российского экспорта сжиженного газа, объем перевозок составил 15,5 млрд евро.

Новые санкции ЕС призваны пресечь этот прибыльный бизнес и ограничить возможности России по привлечению средств для ведения дорогостоящей войны на Украине. Санкции также направлены против трёх пока ещё не работающих СПГ-проектов в России: по данным агентства Reuters, это «Арктик СПГ 2», терминалы в Усть-Луге и Мурманске.

С февраля 2022 года это уже 14-й пакет санкций. Он вступает в силу в непростой для Украины момент, когда российские войска вновь пытаются проводить наступательные действия.

Утверждение пакета несколько раз откладывалось из-за возражений, высказанных несколькими странами, в том числе Венгрией, которая высказывала намерение заблокировать любые санкции в энергетическом секторе.

Среди противников оказалась и Германия, недовольная пунктом, который налагает на нероссийские компании обязательства по предотвращению обхода санкций.

Брюссель пропустил два установленных им самим срока на утверждение пакета — G7 в Италии и саммит мира в Швейцарии, — чтобы дать Германии больше времени на урегулирование ситуации. В четверг утром Берлин сообщил, что его требования были удовлетворены, что и открыло путь к заключению сделки.