​Президентская комиссия отказала Масимову в помиловании

Решение комиссии будет направлено президенту
Комиссия по рассмотрению вопросов помилования при президенте Казахстана отказала в помиловании осуждённому по январским событиям экс-главе КНБ Кариму Масимову, сообщает Радио Азаттык.
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