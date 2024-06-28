​Президентская комиссия отказала Масимову в помиловании

Комиссия по рассмотрению вопросов помилования при президенте Казахстана отказала в помиловании осуждённому по январским событиям экс-главе КНБ Кариму Масимову, сообщает Радио Азаттык.

По словам депутата мажилиса Марата Башимова "данное решение комиссии теперь будет направлено президенту".

О том, что Масимов подал ходатайство о помиловании стало известно 10 июня.

В КНБ тогда сообщили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса о легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путём, а также о получении взятки в особо крупном размере.

Экс-глава КНБ Карим Масимов, который дважды занимал должность премьер-министра, возглавлял администрацию президента и считался доверенным лицом бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Во время январских событий 2022 года Масимов был снят с поста главы КНБ и арестован. 24 апреля 2023 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, обвинив в «государственной измене», «попытке насильственного захвата власти», «превышении должностных полномочий».