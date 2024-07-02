1 тыс. школ в Казахстане модернизируют до 2025 года

До 2025 года в Казахстане модернизируют 1 тыс. школ малых городов и сел, сообщила пресс-служба министерства просвещения.

«Она включает капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности», - отметили в ведомстве.

Так, в 2024-2025 учебном году запланировано приобретение почти 1 тыс. современных предметных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM, модернизация библиотек 757 школ, столовых 481 школы, капитальный и текущий ремонт 712 школ, обновление мебели в 574 школах страны.

Ожидается, что по будут улучшены условия обучения более 366 тыс. школьников.

В министерстве напомнили, что модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.