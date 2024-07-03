Пострадавшему от паводков бизнесу из резерва правительства выделено 12 млрд тенге

Согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ
12 млрд тенге выделило правительство Казахстана из своего резерва на компенсацию имущественных потерь малого и среднего бизнеса после паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки от предпринимателей.
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