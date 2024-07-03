Пострадавшему от паводков бизнесу из резерва правительства выделено 12 млрд тенге

12 млрд тенге выделило правительство Казахстана из своего резерва на компенсацию имущественных потерь малого и среднего бизнеса после паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки от предпринимателей.

«В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге», - сообщили в правительстве.

Всего, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сейчас проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий.

«Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ», - отметили в правительстве.