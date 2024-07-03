Согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ
Пострадавшему от паводков бизнесу из резерва правительства выделено 12 млрд тенге
КУЛЬСАРЫ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

12 млрд тенге выделило правительство Казахстана из своего резерва на компенсацию имущественных потерь малого и среднего бизнеса после паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки от предпринимателей.

«В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге», - сообщили в правительстве.

Всего, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сейчас проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий.

«Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ», - отметили в правительстве.

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