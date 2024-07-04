Китай разрабатывает для России ударные беспилотники – Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на источников сообщает, что Китай разрабатывает для России ударные беспилотники, аналогичные иранскому беспилотнику Shahed. Переговоры были проведены в прошлом году. Разработка и тестирование дронов уже начата.

Источники не назвали разрабатываемый беспилотник, но китайские оборонные сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который, как утверждается, внешне похож на иранский беспилотник Shahed 136. Один из источников заявил, что Китай взвешивает, отправлять ли полностью собранные беспилотные летательные аппараты, но в то же время отправляет комплекты, которые могут быть преобразованы в ударные беспилотники.

Официальные лица США заявили, что эскалация почти наверняка повлечет за собой более жесткие меры, например, санкции против второй по величине экономики мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg Television, что у них «нет 100% доказательств того, что китайское оружие поставляется в Россию».

«Китайский лидер сказал мне, что он этого делать не будет. Некоторые компоненты там есть, например, для беспилотников. Некоторые двойного назначения, они, вероятно, там есть. Но они не только китайские. Они также поставляются из некоторых европейских стран, к сожалению», - сказал он.

В своем заявлении представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй подчеркнул, что КНР не поставляет оружие сторонам украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

С начала войны Россия использовала против Украины тысячи беспилотников Shahed и даже построила завод по массовому производству по иранской технологии. Но Россия по-прежнему зависит от таких стран, как Северная Корея и Иран, в плане поставок, а также от Китая в плане критически важных деталей и компонентов. Но Китай может производить беспилотник, похожий на Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

В апреле агентство Bloomberg News сообщало , что Китай поставляет России спутниковые снимки военного назначения, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.