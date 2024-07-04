Ранее сообщалось, что Иран предоставит Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды
Крупные гидротехнические сооружения намерены построить в Казахстане иранские компании
Плотина ГЭС на реке Бахтиари. Фото с сайта министерства энергетики Ирана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, сообщила пресс-служба Минводы.

По данным ведомства, Мехрабиан заявил, что иранские компании намерены построить в Центральной Азии, в частности в Казахстане, гидротехнические сооружения, аналогичных ГЭС «Бахтиари» – одной из крупнейших в мире плотин. Кроме этого, Иран готов предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды.

Нуржигитов в свою очередь отметил, что такого рода проекты необходимы для Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Да и в целом паводки показали, что страна нуждается в новых водохранилищах, чтобы эффективно пропускать паводковую воду и накапливать ее для дальнейшего использования.

«Иранские компании реализуют очень успешные проекты на родине. Видя эффективность проводимой работы, мы заинтересованы в тесном и долгосрочном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами», - сказал министр.

Накануне министерство водных ресурсов и ирригации сообщало, что иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива с использованием подземных воды и автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений.

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