Бизнес-зал в аэропорту Астаны открыли после реконструкции

Он был закрыт 10 февраля
Бизнес-зал The Shanyraq в международном аэропорту Астаны возобновил работу после проведенной реконструкции, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana.
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