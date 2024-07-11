Бизнес-зал в аэропорту Астаны открыли после реконструкции

Бизнес-зал The Shanyraq в международном аэропорту Астаны возобновил работу после проведенной реконструкции, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana.

«В бизнес-зале увеличено количество посадочных мест и улучшена зона для отдыха. Создано отдельное рабочее пространство, где пассажиры могут комфортно заниматься деловыми задачами», - сообщили в авиакомпании.

Также здесь обновлены мониторы для просмотра новостей и информации о рейсах, мебель и сам стиль – в него включены казахские этнические элементы.

Бизнес-зал впервые был открыт в 2014 году. 10 февраля этого года его закрыли на реконструкцию.