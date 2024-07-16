Нацкомпания обещает в этом году газифицировать 68 населенных пунктов
Бектенов поручил до конца года завершить строительство газовых сетей
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерству энергетики и акиматам до конца завершить работу по строительству газовых сетей.

Бектенов напомнил, что ранее давалось поручение по обеспечению населения газом и модернизации газопроводов. И на это фонд «Самрук-Казына» выделил 105 млрд тенге.

«Поручаю министерству энергетики совместно с местными исполнительными органами обеспечить своевременное освоение выделяемых средств и до конца года завершить все необходимые работы по строительству сетей», - подчеркнул премьер.

В целом, констатировал глава кабинета министров, объемы добычи и производства газа продолжают оставаться на низком уровне. По его словам, строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене затягивается, а развитие новых месторождений и привлечение инвестиций в геологоразведку идет медленно. В этой связи Бектенов поручил Минэнерго и компании QazaqGaz разработать детальные дорожные карты по строительству газоперерабатывающих заводов и освоению новых газовых месторождений. А профильному министерству - «активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом».

Председатель правления АО «НК QazaqGaz Санжар Жаркешов сообщил, что за полтора года в 14 регионах страны к системе газоснабжения было подключено 127 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 237 тыс. человек.

«Во второй половине текущего года планируется газификация еще 68 населенных пунктов или 276 тыс. человек», – сообщил Жаркешов.

Вместе с тем Бектенов поручил МВД и министерству энергетики ужесточить ответственность за непрофессиональную установку газобаллонного оборудования на транспорт и за отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте.

«С учетом ежегодно растущего количества автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве топлива, растет количество фактов нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования. Такие прецеденты создают угрозу жизни для наших граждан», - сказал глава кабмина.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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