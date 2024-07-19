Минздрав отмечает снижение заболеваемости по кори и коклюшу в Казахстане

Заболеваемость корью и краснухой в Казахстане продолжает снижаться и за последнюю неделю зафиксировано 94 и 60 случаев соответственно, сообщила в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Зауре Ахметова.

«На сегодняшний день ситуация по кори в стране стабилизируется. Так, в июне текущего года по сравнению с декабрем 2023 года отмечается снижение заболеваемости на 91%. По сравнению с маем – снижение заболеваемости на 42,5%. За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая», - сообщила Ахметова.

Также, по ее словам, с начала июля имеется тенденция к снижению заболеваемости коклюшем. За последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, что ниже в сравнении с предыдущей неделей на 50 случаев. При этом, констатировала зампред комитета, в Астане, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской областях и области Жетысу показатели заболеваемости коклюшем выше республиканского.

«Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. 61% детей не привиты в связи с отказом, 22% – по медицинскому отводу, 17% – из-за недостижения прививочного статуса», - заключила Ахметова.