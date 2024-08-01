Гражданских активистов задерживают перед оглашением приговора журналисту Думану Мухаммедкариму

В четверг, 1 августа, перед оглашением приговора журналисту Думану Мухаммедкариму был задержан председатель незарегистрированной «Атажұрт партиясы» Бекзат Максутхан, сообщает «Радио Азаттык». Также по пути на суд полиция остановила машину гражданского активиста Абзала Достияра.

Полиция задержала Максутхана около полудня.

«Его забрали из дома. Ничего не объяснили. Сейчас неизвестно, в каком полицейском участке он находится», – сказала «Азаттыку» его сестра Назигуль Максутхан.

Машину гражданского активиста Абзала Достияра, направлявшегося на заседание суда в Конаев, также остановила полиция, сообщила «Власти» супруга активиста Дана Сарсенбай. По ее словам, машина сейчас стоит у БАКАД, и полиция требует, чтобы Достияр вышел из нее, но он ждет прибытия своего адвоката. Вместе с Достияром в машине находятся также правозащитник Ринат Рафкат, главный редактор издания The Qazaq Times Койшыбек Мубарак и еще одна активистка.

«Они ехали на суд. Неделю назад мы сообщали, что есть дело в Уйгурском районе в отношении Абзала, но не было понятно, что за дело. Наверное, это устроили, чтобы в этот день он не попал на суд к Думану», – сказала Сарсенбай.

Позднее «Азаттык» сообщил, что на Достияра составили протокол за участие в незаконном митинге у здания суда и отпустили.

Сегодня в 15:00 суд в Конаеве должен огласить приговор журналисту Думану Мухаммедкариму, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма». В понедельник во время прений прокурор запросил для него семь лет лишения свободы и три года запрета на политическую деятельность.