В аэропортах и на железнодорожных вокзала Казахстана появится информация на китайском языке

Транспортная инфраструктура Казахстана готовится к Году туризма КНР, который будет в 2025 году. Министр транспорта республики Марат Карабаев поручил обеспечить аэропорты и вокзалы информацией на китайском языке, сообщила пресс-служба министерства.

В частности, министр поручил обеспечить наличие информации на китайском языке в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в брошюрах о туристических направлениях на воздушных судах. Также Карабаев поручил установить дополнительные стойки регистраций для туристов и привлечь дополнительных специалистов со знанием китайского языка в крупные аэропорты и на железнодорожные вокзалы.

По данным комитета индустрии и туризма, в 2023 году пассажиропоток туристов из КНР составил 367 тыс. человек, что в 21 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.