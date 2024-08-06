Страна готовится к Году туризма КНР
В аэропортах и на железнодорожных вокзала Казахстана появится информация на китайском языке
фото Жанары Каримовой

Транспортная инфраструктура Казахстана готовится к Году туризма КНР, который будет в 2025 году. Министр транспорта республики Марат Карабаев поручил обеспечить аэропорты и вокзалы информацией на китайском языке, сообщила пресс-служба министерства.

В частности, министр поручил обеспечить наличие информации на китайском языке в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в брошюрах о туристических направлениях на воздушных судах. Также Карабаев поручил установить дополнительные стойки регистраций для туристов и привлечь дополнительных специалистов со знанием китайского языка в крупные аэропорты и на железнодорожные вокзалы.

По данным комитета индустрии и туризма, в 2023 году пассажиропоток туристов из КНР составил 367 тыс. человек, что в 21 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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