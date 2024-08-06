В аэропортах и на железнодорожных вокзала Казахстана появится информация на китайском языке

Страна готовится к Году туризма КНР
Транспортная инфраструктура Казахстана готовится к Году туризма КНР, который будет в 2025 году. Министр транспорта республики Марат Карабаев поручил обеспечить аэропорты и вокзалы информацией на китайском языке, сообщила пресс-служба министерства.
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