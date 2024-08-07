В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ «Дикого Армана» – МВД

В августе МВД совместно с КНБ и генеральной прокуратурой в Алматы и Шымкенте провели одновременные задержания 15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана», сообщает Polisia.kz. Эти задержания прошли в рамках завершающейся «активной фазы по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время “январских событий”».

Как сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, «несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе».

В ходе обысков и подозреваемых было изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

«Кроме того, совместно с комитетом уголовно-исполнительной системы МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ», - добавил Алпыс.

По данным МВД, за последние два года пресечена деятельность более 140 таких группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета.