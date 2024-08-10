В трех приграничных областях России введен режим контртеррористической операции

В России в трех приграничных с Украиной регионах – Белгородской, Брянской и Курской областях - введен режим контртеррористической операции. В Курской области при этом пятый день продолжаются боевые действия.

Власти регионов, где введен специальный режим, теперь могут усилить правоохранительные органы, насильно отселять гражданских, ограничивать движение транспорта, прослушивать телефоны и читать переписки и так далее, пишут «Важные истории».

Ведомство, осуществляющее цензуру в России – Роскомнадзор, сможет ограничить работу интернета, а силовики — без разрешения входить в любые помещения и задерживать людей без документов.

При этом издание «Верстка» со ссылкой на источники пишет, что власти России не хотят объявлять военное положение в Курской области. «Никто не хочет дополнительно волновать людей», — заявил собеседник издания.

Между тем, по разным данным, украинская армия контролирует от 12 до 20 населенных пунктов в Курской области и ведет бои в 30-40 км от Курчатова, где расположена Курская АЭС. На самой станции эвакуировали строителей, работающих над возведением новых блоков и активно готовятся к обороне, ожидая подхода небольших украинских диверсионных групп.

Провоенные российские телеграм-каналы в субботу утром также сообщили о начале наступления украинских войск в Белгородской области. Эти сообщения пока не подтверждены.