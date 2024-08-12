После совершения сделки QazaqGaz разместит на рынке 1 тыс. простых акций
Бывшая компания Боранбаева «АзияГаз Чунджа» перейдет в фонд «Самрук-Казына»

АО «Национальная компания QazaqGaz» 1 августа вынесла на рассмотрение совета директоров вопрос о приобретении АО «Самрук-Казына» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АзияГаз Чунджа». Документ опубликован в понедельник на сайте Казахстанской фондовой биржи.

В документе также указывается, что общим собранием акционеров принято решение, что после перехода прав собственности к АО «Самрук-Казына» 100% доли участия в ТОО «АзияГаз Чунджа» QazaqGaz увеличит количество простых акций на 1 тыс. и разместит их на рынке на общую сумму 9,294 млрд тенге.

Кайрат Боранбаев передал ТОО «АзияГаз Чунджа», которая специализируется на транспортировке и реализации товарного газа, и другие активы государству в октябре прошлого года.

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