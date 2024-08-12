Бывшая компания Боранбаева «АзияГаз Чунджа» перейдет в фонд «Самрук-Казына»

После совершения сделки QazaqGaz разместит на рынке 1 тыс. простых акций
АО «Национальная компания QazaqGaz» 1 августа вынесла на рассмотрение совета директоров вопрос о приобретении АО «Самрук-Казына» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АзияГаз Чунджа». Документ опубликован в понедельник на сайте Казахстанской фондовой биржи.
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