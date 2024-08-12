Родные жестоко убитой Аль-Бейне Зариповой отвергают версию об убийстве, совершенном в состоянии аффекта

Родные жестоко убитой Аль-Бейне Зариповой настаивают, что преступление было совершено хладнокровно и умышленно, и отвергают версию о состоянии аффекта подозреваемого Сабыржана Зарипова, с которым женщина состояла в браке 15 лет.

Потерпевшая сторона на пресс-конференции в Алматы в понедельник заявила, что подсудимый не мог в состоянии аффекта нанести жертве 10 ножевых ранений, из которых 4 были смертельными, пытать её несколько часов и затем совершить кражу в особо крупном размере, используя ее телефон.

По словам брата погибшей Ерика Жусупова, который первым узнал о смерти сестры, после убийства подозреваемый не вызвал скорую помощь, но отчетливо понимал что делал - помыл руки, сменил одежду, собрал документы и увез дочку, которая в момент убийство находилась дома, к своей сестре, также написал доверительное письмо на опекунство.

«Почему мы требуем (переквалифицировать дело) на убийство с особой жесткостью? Я приехал в морг, картина была ужасной. Эта картина каждый день стоит передо мной. Все тело было изуродовано, разрезано лицо, груди, бедра. Он прежде чем ее убить, нанести смертельные удары, резал ее. Я не представляю, какую мучительную боль она испытывала перед смертью. Она была беспомощной. Я был на месте преступления - пол залит лужами крови. И после этого, сторона защиты выдвигает версию, что Зарипов совершил убийство в состоянии аффекта. Я не верю в это» , - рассказал брат погибшей.

Другой брат погибшей Еркин Жусупов говорит, что доказательством того, что Зарипов не совершал убийство в состоянии аффекта является тот факт, что после убийства он осуществлял денежные переводы через телефон Аль-Бейне.

Подсудимый также подозревается в краже в крупном размере. Согласно материалам дела, отметили потерпевшие, утром после убийства Зарипов взял мобильный телефон супруги и через онлайн-банкинг перевел со счета компании, в которой Аль-Бейне работала бухгалтером, на счет своего ИП 4,7 млн тенге.

Поддержать семью погибшей также пришел правозащитник Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, убитой ее гражданским мужем Куандыком Бишимбаевым и осужденным за это на 24 года лишения свободы.

«Несмотря на всю борьбу с насилием, все кейсы, которые освещаются в СМИ, несмотря на дискуссии, общие усилия по борьбе с насилием, это не остановило Зарипова от того, чтобы убить жену. Не остановило его оставить дочь практически сиротой (…) Участвуя на многих судах, вижу постоянную тенденцию - постоянное перекладывание ответственности на жертву (…) Состояние аффекта длится максимум 5-10 минут, его же действие продолжалось день - он полностью готовился к грядущему суду, он готовился финансово, юридически, документально», - заявил Амангельды.

Предварительное слушание по делу назначено на 13 августа в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Дело будет рассматриваться по статье 99, часть 1 Уголовного кодекса - убийство и по статье 188, часть 3, пункт 1 Уголовного кодекса - кража.

Все три адвоката потерпевшей стороны - Айнур Омарова, Халида Ажигулова и Гаухар Салимбаева, не согласны с квалификацией преступления и требуют, чтобы дело переквалифицировали на «убийство с особой жестокостью» (пункт 5 части 2 статьи 99, который предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, тогда как часть 1 статьи 99 предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет).