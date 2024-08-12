Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 кв километров в Курской области России – главком

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил на рабочей встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, что под контролем украинских военных находятся около 1000 квадратных километров территории в Курмкой области России.

В понедельник поочередно Зеленский и Сырский сделали заявления об операции Украины в Курской области, о которой в течение недели открыто они не говорили.

Между тем украинские военные также заявили, что райцентр Суджа в Курсной области находится полностью под их контролем, пишут «Важные истории». Бои, по разным данным, идут в радиусе 15-20 км от города.

Ранее в понедельник на совещании с Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что украинские военные контролируют 28 населенных пунктов в регионе.

По данным украинского OSINT-проект DeepState, под контролем украинских военных находятся 44 населенных пункта в Курской области. Контроль над еще 10 населенными пунктами — «под вопросом».