Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 кв километров в Курской области России – главком

Россия признала потерю 28 населенных пунктов в регионе
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил на рабочей встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, что под контролем украинских военных находятся около 1000 квадратных километров территории в Курмкой области России.
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