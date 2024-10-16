По прогнозу «Казгидромета», 17 октября в Алматы ожидаются снег и понижение температуры воздуха, может образоваться гололед, сообщило управление развития коммунальной инфраструктуры города.

«В связи с возможным возникновением обледенения и гололедицы, особенно выше проспекта аль-Фараби, владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить безопасность на дорогах», - предупреждает управление.

Водителям также следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам - быть осторожными на тротуарах из-за вероятного образования гололедной пленки.

В акимате города также заверили, что коммунальные службы готовы к противогололедным работам.

С 14 октября в Алматы начались сильные дожди, которые идут с небольшими перерывами.