Водителям рекомендуется заменить летние шины на зимние
По прогнозу «Казгидромета», 17 октября в Алматы ожидаются снег и понижение температуры воздуха, может образоваться гололед, сообщило управление развития коммунальной инфраструктуры города.
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