Водителям рекомендуется заменить летние шины на зимние
В Алматы ожидаются снег и понижение температуры
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

По прогнозу «Казгидромета», 17 октября в Алматы ожидаются снег и понижение температуры воздуха, может образоваться гололед, сообщило управление развития коммунальной инфраструктуры города.

«В связи с возможным возникновением обледенения и гололедицы, особенно выше проспекта аль-Фараби, владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить безопасность на дорогах», - предупреждает управление.

Водителям также следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам - быть осторожными на тротуарах из-за вероятного образования гололедной пленки.

В акимате города также заверили, что коммунальные службы готовы к противогололедным работам.

С 14 октября в Алматы начались сильные дожди, которые идут с небольшими перерывами.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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