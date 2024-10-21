В Восточно-Казахстанской области открыли движение по новому мосту через Бухтарминское водохранилище

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в открытии моста через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба правительства.

Двухполосный мост соединяет шесть районов: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский. Его длина – 1 316 метров, пропускная способность – до 80 тыс. автомобилей в сутки. К мосту подведены 18 км новых дорог.

Бектенов на встрече с жителями области отметил, что новый мост позволит обеспечить безопасное движение автотранспорта круглый год. Премьер напомнил, что на протяжении 50 лет местные жители передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Также, считает Бектенов, этот мост положительно скажется на развитии транспортно-логистической отрасли страны.