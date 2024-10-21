В Восточно-Казахстанской области открыли движение по новому мосту через Бухтарминское водохранилище

Пропускная способность моста – до 80 тыс. автомобилей в сутки
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в открытии моста через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба правительства.
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