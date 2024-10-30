МФЦА продолжит получать деньги из бюджета на оплату труда работников

В ближайшие три года на содержание Международного финансового центра Астана потратят 21,7 млрд тенге. Однако эти деньги, как и все будущие расходы на МФЦА, предназначены для фонда оплаты труда работников управляющей компании. По всем остальным статьям финцентр выходит на самообеспечение, заявил министр финансов Мади Такиев.

Отвечая на вопрос о том, почему из бюджета до сих пор выделяются деньги на содержание МФЦА, Такиев пояснил, что суд МФЦА и арбитраж неспособен самостоятельно генерировать доходы. Поэтому они требуют и будут требовать выделения средств из республиканского бюджета. Такова практика подобных финцентров по всему миру.

«Но в целом с 2019 года у нас идет 15% сокращение расходов [на МФЦА]. В следующем году мы запланировали [выделить финцентру] 8,9 млрд тенге. Поэтапно идет снижение», — подчеркнул глава Минфина.

В целом с момента создания государство потратило на содержание МФЦА 107 млрд тенге, при этом фонд обеспечил дополнительный доход через налоговые выплаты в 115 млрд тенге.

В этом году при расходах в 8,9 млрд тенге государство ожидает поступления налогов более чем на 50 млрд тенге.

«Эта тенденция у нас идет к увеличению. Поэтому в дальнейшем мы придем к тому, что [МФЦА] будет самофинансироваться, за исключением только фонда оплаты труда», — добавил Такиев.