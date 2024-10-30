МФЦА продолжит получать деньги из бюджета на оплату труда работников

По всем другим расходам финцентр постепенно выходит на самообеспечение
В ближайшие три года на содержание Международного финансового центра Астана потратят 21,7 млрд тенге. Однако эти деньги, как и все будущие расходы на МФЦА, предназначены для фонда оплаты труда работников управляющей компании. По всем остальным статьям финцентр выходит на самообеспечение, заявил министр финансов Мади Такиев.
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