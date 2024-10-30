Правительство готово урезать расходы для стабилизации бюджета, если в этом будет необходимость — Такиев

Если правительству не удастся стабилизировать доходы бюджета в течение 2-3 лет, то правительство готово урезать расходы бюджета. Это может стать альтернативой трансфертам из Национального фонда, рассказал корреспонденту Власти министр финансов Мади Такиев.

«Если будет такая ситуация (не получится стабилизировать доходную часть бюджета - В.), мы будем идти на урезание расходов», — заявил Такиев.

Он напомнил, что Нацфонд выполняет стабилизационную функцию. И правительству придется привлекать трансферы из Нацфонда в случае, если какие-то расходы нельзя будет урезать из-за их высокой значимости.

В середине октября министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что правительство ожидает стабилизацию поступлений доходов в бюджет в течение следующих 2-3 лет. Поэтому его ведомство пока не говорит о необходимости привлечения целевого трансферта из Нацфонда в 2026-2027 годах.

Министр финансов Мади Такиев в свою очередь отметил, что правительство пойдет на сокращение целевых трансфертов с 2026 года. В то же время он напомнил, что бюджет развития сегодня составляет всего 2 трлн тенге (10% от его размера).

«Поэтому задача правительства сегодня увеличить бюджет развития, чтобы бюджет стал самодостаточным. Но в то же время мы должны наполнять его доходами. Доходы у нас не растут такими темпами, как растут расходы», — признавал ранее Такиев.

Таким образом, констатировал он, гарантированный трансферт из Нацфонда «не прекратится», но целевой «будет уменьшен». Однако, по его словам, «всегда есть большие проекты, на которые будет тратиться целевой трансферт».