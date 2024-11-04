Глава комитета противопожарной службы МЧС осужден на пять лет

Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к пяти годам лишения свободы осуждены председатель комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов и начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетысу Бауыржан Избасаров.

«Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности», - напомнили в антикоррупционной службе.

Также Избасаров осужден за превышение власти: он незаконно начислил себе подъемные на 1,7 млн тенге.

Все осужденные также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

20 июля 2023 года антикоррупционная служба сообщила о задержании председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу по подозрению в систематическом получении взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге. Кроме того, председатель комитета противопожарной безопасности МЧС подозревается в том, что оказывал покровительство одному из руководителей ДЧС по области Улытау и за это получал денежное вознаграждение.