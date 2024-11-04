Глава комитета противопожарной службы МЧС осужден на пять лет

Также осуждены глава ДЧС Шымкента и глава ДЧС области Жетысу
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к пяти годам лишения свободы осуждены председатель комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов и начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетысу Бауыржан Избасаров.
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