Бастовавшие сотрудники буровой компании в Жанаозене вернулись к работе – КМГ

Бастовавшие работники компании «Управление буровых работ», предоставляющие услуги «Озенмунайгазу», вернулись к работе, сообщили в пресс-службе «КазМунайГаза». В компании отметили, что вопросы, требующие разъяснения и обсуждения, будут рассмотрены на заседании примирительной комиссии.

«5 декабря с профсоюзом работников УБР ОМГ проведены очередные переговоры. По их итогам достигнуты следующие решения: несанкционированная акция прекращена; сотрудники "Управления буровых работ" ОМГ вернулись на рабочие места в полном составе», – говорится в сообщении нацкомпании.

В КМГ добавили, что вопросы, «требующие разъяснения и обсуждения», будут рассмотрены на заседании примирительной комиссии.

Напомним, 13 ноября работники компании «Управление буровых работ» приостановили производство и начали забастовку в Жанаозене. Они потребовали устранить безработицу в городе, вернуться к действовавшей до 2013 года независимой системе оплаты труда, а также принять в штат детей пенсионеров «Озенмунайгаза» и детей работников, потерявших здоровье на производстве.

Руководство АО «Озенмунайгаз» сообщало, что ведет переговоры с вышедшими на забастовку работниками буровой компании. Как заявили на предприятии, каждый пункт требований рабочих «рассматривается тщательно».

22 ноября, председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на брифинге сообщил, что нацкомпания готова к переговорам, только пусть все вернутся к работе. Однако 25 ноября генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Жанболат Саймаганбетов в видеообращении к бастующим заявил, что тем кто не прекратит забастовку, не выплатят зарплату.

В 2011 году в компании «Управление буровых работ», созданной после трагических событий в Жанаозене, была подавлена многомесячная забастовка нефтяников с требованием улучшения условий труда. Погибли 17 человек. Сегодня в ней работает около тысячи человек.