Акимат Алматы объяснил перенос сроков открытия развязки на Сейфуллина – Жансугурова изъятием земельных участков

Строительство транспортной развязки на пересечении Сейфуллина – Жансугурова, а также пробивка улицы Саина и проспекта Абая продолжаются по мере изъятия земельных участков. Сроки завершения работ перенесены на следующий год, сообщило в ответе на запрос «Власти» управление городской мобильности.

Сообщается, что в июне этого года был освобожден последний земельный участок под строительство развязки. Строительство развязки планируют завершить 30 июня 2025 года, на это из бюджета предусмотрено 3,1 млрд тенге.

«Кроме того, в связи с близким расположением грунтовых вод работы по переустройству канализации и устройству рамповых участков ведутся с технологическими сложными процессами по водоотведению, усилению основания конструкций», - ответило также управление на вопрос о причинах переноса сроков.

По информации ведомства, по пробивкам улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара и проспекта Абая до границы города работы ведутся по мере изъятия земельных участков.

На пробивку улицы Саина предусмотрено 4,5 млрд тенге, работы завершатся в июле 2025 года. А на пробивку проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города планируют потратить 800 млн тенге и завершить работы в мае 2025 года.

Также ранее маслихата сообщил, что в 2025 году начнется пробивка улицы Тлендиева и Северного кольца. По информации управления, на первом этапе планируется пробивка от проспекта Рыскулова до улицы Сабатаева в микрорайоне «Дархан», ее планируют завершить в 2027 году. На втором этапе пробивка будет от улицы Сабатаева, сейчас документация проходит госэкспертизу.

На вопрос о том, сколько денег в бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено на пробивку этих улиц, управление не уточнило. Известно только то, что на 2025 год на подготовительные работы первой очереди проекта «Пробивка ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города» предусмотрено 300 млн тенге.