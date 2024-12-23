​Повысить налоги банкам и ослабить их поддержку предлагает партия Respublica

Партия Respublica предлагает повысить налоги и ослабить поддержку банков. Ее руководство утверждает, что банки получают более 2 трлн тенге налоговых послаблений в год, но абсолютно в этом не нуждаются. Об этом «Власти» рассказал лидер фракции в мажилисе, депутат Айдарбек Ходжаназаров.

«На сегодняшний день банки ежегодно получают более 2 трлн тенге в виде налоговых послаблений. Только за 2020-2022 годы они получили почти 5,1 трлн тенге льгот», — заявил Ходжаназаров, отметив, что примерно такие же суммы государство ежегодно тратит на образование и здравоохранение.

По мнению депутата, в Казахстане сложилась банкоцентричная экономика. Банки получают больше привилегий, чем любое другое юридическое лицо. При этом, получая налоговые льготы, их чистая прибыль по итогам 8-9 месяцев 2024 года сложилась на уровне 1,6 трлн тенге.

«В 2009 году государство спасло банки, [выделив] из Нацфонда 6,6 трлн тенге. Но курс доллара тогда был 150. По меркам тех лет сегодня это 18 трлн тенге — практически размер всего бюджета страны. Получили ли мы взамен какие-то блага для народа, для бизнеса, для развития страны? Я этого не вижу», — считает Ходжаназаров.

Депутат напомнил, что сейчас в парламенте рассматривают проект нового Налогового кодекса, в рамках которого предлагается повысить ставку КПН для банков до 25%. Он утверждает, что депутаты из его фракции предлагали установить этот налог на уровне 35%, однако Минфин не поддержал это предложение.

Ходжаназаров намерен отстаивать свою позицию во время рабочих групп, чтобы увеличить КПН для банков как минимум до 30%.

По его словам, льготы банкам можно оставлять только в одном случае, если они кредитуют реальное производство, дающее новые рабочие места. Однако, по данным Ходжаназаров, сегодня кредитование реального сектора экономики сократилось с 22 до 11%, тогда как в развитых странах этот объем равен 50%.

«Сегодня я говорю о негласном особом статусе банков. Моя задача — превратить их в обычное юридическое лицо, с теми же самыми правами, которые есть у всех других юрлиц. Их не нужно ущемлять, но и давать им сумасшедшие привилегии не стотит», — заключил Ходжаназаров.