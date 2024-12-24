Казахстан определится с консорциумом по строительству АЭС в первой половине 2025 года

Специальная комиссия по вопросу строительства АЭС, созданная при правительстве, ускорит работу, а решение по участникам консорциума будет принято в первой половине 2025 года. Об этом во вторник в Алматы журналистам сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Изначально предполагалось, что в следующем году будет принято решение по окончательному формату победителя данного процесса (участников строительства АЭС – В.). Исходя из (последнего – В.) поручения (президента – В.) комиссией будет сделано все возможное, чтобы данную работу ускорить и в ближайшее время соответствующее решение принять. В первой половине (2025 года – В.) решение (по выбору участников – В.) будет принято», - заявил Саткалиев.

По его словам, компании должны дать Казахстану такие предложения, которые оптимизируют подходы по срокам и стоимости.

«В мире есть прецедент, когда китайская национальная атомная компания за шесть лет построили энергоблок в Пакистане. В современном мире есть возможность более быстрых решений», - уточнил глава Минэнерго.

При этом, напомнил он, строительство атомной станции – достаточно длительный процесс. Базовые подходы предлагают проектирование в течение трех лет, затем строительство, которое «с первого бетона до конца первого блока» занимает от 8 до 14 лет.

«Для Казахстана эти сроки неприемлемы. То есть мы должны таким образом организовать работу, развить наши компетенции, чтобы использовать весь передовой международный опыт. И очень хорошую детальную работу провести с вендерами по представлению настолько качественных предложений, чтобы мы могли уже в ближайшее время приступить и к проектированию, и к строительству, и к заказу оборудования», - подчеркнул глава Минэнерго.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики ускорить работу по строительству АЭС.

После референдума глава государства заявлял о планах создать консорциум из нескольких стран для строительства атомной электростанции. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр позднее уточнил, что решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году, когда будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.

После этого свою готовность участвовать в проекте высказали Франция и Китай. Также о готовности «Росатома» участвовать в строительстве АЭС в Казахстане говорил и президент России.