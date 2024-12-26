Байден поручил Пентагону продолжить поставки оружия Украине

«В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам и критически важной энергетической инфраструктуре. Целью этого возмутительного нападения было перекрыть доступ украинского народа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что украинский народ «заслуживает жить в мире и безопасности», а США и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над Россией.

«За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет ПВО, и еще больше находятся на подходе. Я поручил министерству обороны продолжить поставки оружия в Украину, а Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил», - заявил Байден.

Как напоминает Русская служба ВВС, ранее агентство Reuters сообщило, что США готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд. Помощь будет направлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины: военное оборудование закупается у оборонной промышленности или партнеров, и на его доставку могут уйти месяцы или годы. Из запасов Пентагона будет выделен пакет военной помощи на $500 млн, говорил в середине декабря госсекретарь США Энтони Блинкен. В пакет войдут боеприпасы для HIMARS и противотанковые вооружения, беспилотники и средства противодействия вражеским дронам, а также другое военное оборудование.

Утром в среду Россия нанесла массированный удар десятками ракет разных типов и дронами по объектам энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской областях Украины и в Запорожье. Всего было выявлено 184 воздушных целей, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Сообщается, что было запущено 50 крылатых ракет Х-101/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС, 12 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря, 10 зенитных С-300/С-400, четыре авиационные Х-59/Х-69 и две северокорейские баллистические KN-23. Кроме того, в атаке было задействовано 106 ударных беспилотников. По данным ВСУ, удалось сбить 55 крылатых ракет, все четыре авиационные, а также 54 дрона-камикадзе.