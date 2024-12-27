Суд Кызылорды приговорил к восьми годам колонии еще одного обвиняемого по делу о сексуальном рабстве школьницы

Суд №2 города Кызылорды на закрытом судебном заседании рассмотрел дело в отношении подсудимого Н. по факту склонения школьницы, находившейся в сексуальном рабстве, к употреблению психотропных веществ и назначил ему восемь лет лишения свободы.

Суд установил, что подсудимый, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, склонял ее к потреблению психотропных веществ неоднократно.

«Вина подсудимого доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей», - указано в сообщении суда.

Прокурор просил признать виновным подсудимого и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. При этом представители потерпевшей простили подсудимого и просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Его защита просила переквалифицировать дело на часть 1 статьи 299 Уголовного кодекса. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не было установлено.

Приговором суда подсудимый признан виновным по пункту 1 части 3 статьи 299 Уголовного кодекса – склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ в отношении заведомо несовершеннолетней, их аналогов; ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживала девушку и заставляла принимать наркотики. Причем, как заявляли в фонде, об этом знали директор школы, учителя, участковый полицейский, но не принимали никаких мер.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщали, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Никаких деталей дела в полиции не раскрывали. Уполномоченный по правам детей Динара Закиева заверяла, что расследование находится на ее контроле.

21 октября стало известно, что всего по делу проходят 11 подозреваемых, причем пятеро из них – несовершеннолетние.

В ноябре к четырем годам лишения свободы суд приговорил 21-летнего местного жителя по обвинению в вымогательстве денег у 16-летней школьницы. По версии следствия, угрожая распространением порочащих сведений, он требовал от нее 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге. Помимо этого, по этому делу cуд признал виновным еще одного подсудимого и назначил ему 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Он шантажом принуждал несовершеннолетнюю к занятию проституцией. В декабре суд также назначил четыре года лишения свободы еще одной подсудимой по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, а чуть ранее – другой подсудимой по той же статье назначил 4 года и 6 месяцев лишения свободы.