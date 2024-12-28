Он требует не допускать распространения фейков
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Токаев ожидает объективного расследования крушения самолета под Актау
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау, произошедшей три дня назад, сообщила Акорда.

«Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Токаев отметил «важность недопущения информационных провокаций и фейков», отмечает Акорда.

Кроме того, президент заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране. Ранее такое же поручение давал премьер-министр Казахстана.

Токаев в ходе совещания отметил слаженную работу служб экстренной помощи в момент катастрофы.

«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне», - цитирует президента его пресс-служба

Токаев поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

Он также поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

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