Токаев ожидает объективного расследования крушения самолета под Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау, произошедшей три дня назад, сообщила Акорда.
«Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Токаев отметил «важность недопущения информационных провокаций и фейков», отмечает Акорда.
Кроме того, президент заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране. Ранее такое же поручение давал премьер-министр Казахстана.
Токаев в ходе совещания отметил слаженную работу служб экстренной помощи в момент катастрофы.
«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне», - цитирует президента его пресс-служба
Токаев поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.
Он также поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.