Антикор тестирует систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в области Абай

Она была внедрена после серии случаев несвоевременной поставки медпрепаратов дистрибьютором «СК-Фармация»
Антикор запустил в пилотном режиме систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в области Абай. Она была внедрена после несвоевременной поставки медпрепаратов дистрибьютором «СК-Фармация», сообщает пресс-служба ведомства.
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