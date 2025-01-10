Антикор тестирует систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в области Абай

Антикор запустил в пилотном режиме систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в области Абай. Она была внедрена после несвоевременной поставки медпрепаратов дистрибьютором «СК-Фармация», сообщает пресс-служба ведомства.

«Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства. В целях сокрытия реального положения в медицинских учреждениях выписывали “липовые рецепты”. По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами», — говорится в сообщении Антикора.

Несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14% до 88,8 тыс., в области Абай наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс. до 682,4 тыс. рецептов.

После анализа коррупционных рисков во всех поликлиниках области Абай внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе «Социальный кошелек» приложения EGov Mobile. Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется масштабировать его по всей республике.

Внедрение этого решения, как ожидают в Антикоре, сократят риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также сэкономит бюджетные средства.