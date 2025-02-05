Трамп заявил, что США собираются взять под свой контроль сектор Газа

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты «возьмут под свой контроль» сектор Газа, сообщает CNN .

«Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте, выровняем место и избавимся от разрушенных зданий», - сказал Трамп.

Он не исключил, что Вашингтон направит американские войска для заполнения вакуума безопасности в секторе Газа: «Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся захватить эту часть, которую мы собираемся развивать».

Трамп считает, что это принесет стабильность как минимум этой части Ближнего Востока.

«Это решение далось нелегко. Все, с кем я говорил, в восторге от идеи, что Соединенные Штаты будут владеть этим участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест, и это будет нечто великолепное», - уверен президент США.

До встречи с Нетаньяху он предложил жителям сектора Газа переехать на новое место – в другие страны Ближнего Востока, в частности в Египет и Иорданию. Трамп считает, что сейчас Газа – «это большая куча обломков».

«Зачем им возвращаться? Это место — настоящий ад. «Я не думаю, что люди должны возвращаться в Газу. Я думаю, что Газа была для них очень неудачной» - сказал Трамп.

Соседние страны заявили, что не желают принимать новых палестинских беженцев из анклава.