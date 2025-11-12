Мажилис принял поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане

Депутаты мажилиса в среду приняли поправки в законодательство, предусматривающие запрет «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации». Как заявил Елнур Бейсенбаев, поправки инициированы группой из 18 депутатов для защиты детей и подростков от негативного контента. И эти нормы не отменяют людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, а запрещают только говорить об этом.

«В связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента в цифровом пространстве в законопроект были внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве», - сказал Елнур Бейсенбаев, выступая с докладом по законопроекту «О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела», который депутаты рассматривали во втором чтении.

По его убеждению, дети и подростки «ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем». А защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента – «это вопрос их безопасности и психического здоровья».

Он напомнил, что эту тему неоднократно поднимали депутаты мажилиса Едил Жанбыршин, Ринат Заитов, Самат Мусабаев и Ардак Назаров. Также в прошлом году петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимые 50 тыс. подписей для официального рассмотрения. В результате инициативная группа из 18 депутатов предложила поправки, ограничивающие распространение информации, пропагандирующей педофилию

и нетрадиционную ориентацию.

«Вводится четкое определение пропаганды нетрадиционной ориентации и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях. Данные нормы являются консолидированным решением правительства, экспертного и гражданского сообщества. Кстати, Казахстан не является первопроходцем в данном вопросе. Аналогичные нормы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия», - заявил он.

Кроме того, депутат заявил, что Верховный суд США поддержал позицию президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам указывать в паспорте пол, отличающийся от биологического.

«Это еще раз доказывает, что даже толерантная Америка не идет против законов матери природы», - сказал парламентарий.

При этом, подчеркнул он, речь не идет о «запретах» или «отмене» людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, и «никто не ограничивает их личные права». А вводимые нормы «устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике».

В свою очередь депутат Никита Шаталов заявил, что в информационном поле сегодня распространяются заявления от ряда международных правозащитных организаций с требованием отклонить поправки, касающихся запрета «пропаганды ЛГБТ», которые принимает Казахстанский парламент. Однако, по его словам, «никто не может указывать национальным парламентам, какие нормы им принимать».

«Это нонсенс, чтобы кто-то путем информационного давления навязывал нам свою точку зрения. Говоря о нарушении международных обязательств, эти организации сами своим заявлением нарушают международную практику, пытаясь давить на нас. Это неприемлемо», - сказал он.

Он также считает, что разговоры о «якобы нарушении прав человека данным законом не имеют никакого основания» и являются «передергиванием фактов».

«В Казахстане нет и не может быть преследований людей по какому-либо признаку. Это противоречило бы нашей Конституции и основополагающим принципам государства. Вопрос, который сегодня обсуждается, не касается частной жизни граждан. Речь идет исключительно о публичном пространстве, информационном поле и воспитательном влиянии на несовершеннолетних», - отметил депутат.

Шаталов заверил, что поправки направлены на защиту казахстанских детей и подростков от контента, способного исказить их представления о семье и браке, негативно влияющего на их систему ценностей.

«Это не запрет на существование людей с иной идентичностью, а стремление ограничить навязывание чуждого нашему обществу образа жизни», - подчеркнул Шаталов.

Он также считает, что заявления о нарушении международных обязательств также не соответствуют действительности, так как Казахстан последовательно выполняет все взятые на себя обязательства в области прав человека.

«Однако ни один международный документ не требует от государств поощрять или внедрять идеологические практики, выходящие за рамки национальных норм воспитания и общественной морали», - констатировал депутат, добавив, что международные стандарты в сфере прав детей содержат положения, которым Казахстан следует. В частности, статья 17 Конвенции ООН о правах ребенка «прямо обязывает государства принимать меры по защите детей от информации и материалов, наносящих вред их благополучию, в том числе в онлайн-среде». И парламент Казахстана, «принимая данный закон, действует в строгом соответствии с международными обязательствами, а не вопреки им».

Отметим, что за принятие данных поправок депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, ранее семь международных правозащитных групп потребовали от законодателей Казахстана отклонить поправки, запрещающие «пропаганду ЛГБТ», так как так как это нарушает основные права человека и приведет к массовым административным наказаниям.