США и Россия проведут дополнительные переговоры о прекращении войны в Украине

США проведут дополнительные переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, сообщает Reuters . Такое решение принято после первых переговоров американской и российской сторон в столице Саудовской Аравии, которые длились четыре с половиной часа. Позднее Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным до конца месяца.

Переговоры в Эр-Рияде стали первой встречей официальных лиц США и России, чтобы обсудить пути прекращения войны. Украина заявила, что не примет никакую сделку, навязанную без ее согласия, а канцлер Германии Олаф Шольц повторил, что «не должно быть никаких решений за пределами Украины».

Советник США по национальной безопасности Майк Уолц заявил журналистам в Эр-Рияде, что война должна быть прекращена окончательно, а это потребует переговоров по территориям: «Практическая реальность такова, что будут обсуждения по поводу территории и гарантий безопасности».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что высокопоставленные группы начнут переговоры о прекращении конфликта и будут по отдельности работать над восстановлением дипломатических миссий стран в Вашингтоне и Москве, чтобы облегчить дальнейшие переговоры. Он также добавил, что достижение мира потребует уступок со всех сторон, но любое решение должно быть приемлемым для всех сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Эр-Рияде, что Москва не допустит размещения в Украине войск НАТО, под каким бы флагом они ни действовали. Таким образом он дал понять, что Россия продолжит настаивать на дальнейших уступках в переговорах.

Телеканал Fox News сообщает, что Трамп обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не прекратил войну раньше. Трамп также предположил, что Украина начала конфликт: «Сегодня я услышал: “О, нас не пригласили”. Ну, вы были там три года. Вы должны были положить конец этому три года [назад]. Вы никогда не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку».

Также президент США заявил, что Россия не единственная, кто оказывает давление, чтобы заставить Украину провести выборы. Одним из условий России для подписания мирного соглашения является проведение Украиной выборов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась предоставить подробную информацию о переговорах, но заявила, что администрация Трампа намерена выступить посредником в достижении мирного соглашения. Также, по ее словам, все будут иметь возможность сесть за стол переговоров, включая других европейских союзников.

Россия и США обсуждают план завершения войны в Украине, который включает три этапа: прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание мирного соглашения, пишет в своей статье Русская служба ВВС.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии Россия и США договорились возобновить полноценную работу дипломатических миссий. В Госдепартаменте заявили, что стороны создадут «механизм консультаций для устранения факторов, вызывающих раздражение в двусторонних отношениях» и назначат команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию.

Кроме того, страны договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.