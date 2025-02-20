Акимат Алматы не смог ответить, будет ли на катке «Медеу» сделана крыша

Управление строительства города Алматы не смогло ответить на запрос «Власти», будет ли на катке «Медеу» сделана крыша, согласно требованиям Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее о том, что каток после реконструкции будет соответствовать всем требованиям для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию заявлял премьер-министр Казахстана.

Премьер-министр Олжас Бектенов в конце января, отвечая сенаторам на запрос, сообщил, что реконструкция высокогорного катка «Медеу» в соответствии с программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года запланирована на 2025 – 2027 годы.

Сенаторы в конце декабря прошлого года направили Бектенову запрос, в котором просили поддержать их инициативу по сохранению уникального наследия комплекса. В частности, депутаты писали, что открытый в 1972 году каток «теряет свое предназначение», потому что по правилам международного союза конькобежцев соревнования проводятся на крытых катках.

Сенаторы предлагали инициировать получение «Медеу» особого статуса ISU, чтобы вновь принимать международные соревнования, а также предлагали создать Центр высокогорной подготовки для конькобежцев и других спортсменов, расширить возможности комплекса для соревнований по хоккею с мячом (бенди), использовать арену для ледовых шоу, включая показательные выступления мировых звезд фигурного катания и организовать этапы чемпионата мира по ледовому спидвею.

Бектенов, отвечая на запрос, отметил, что реконструкция катка улучшит технические характеристики арены.

«Таким образом, “Медеу” будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию», - сообщил глава правительства.

Также, по его информации, акимат Алматы в рамках реконструкции расширит функциональные возможности катка для проведения соревнований по хоккею с мячом (бэнди), чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

Редакция «Власти» обратилась в акимат Алматы с уточняющими вопросами: что подразумевает реконструкция, насколько каток будет расширен и означает ли ответ Бектенова сенаторам, что каток станет крытым.

Однако ни акимат города, ни дирекция спортивных сооружения Алматы, куда акимат переадресовал запрос, не смогли дать внятный ответ на заданные вопросы.

«Дирекция не является оператором и заказчиком предстоящей реконструкции», - говорится в ответе дирекции.

В ответе управления строительства сообщается только, что работы по реконструкции в рамках программы Engineering Procurement Construсtion планируется начать в этом году и что «информация по реализации строительства объекта и выделению финансирования на строительно-монтажные работы будет предоставлена после прохождения госэкспертизы».

Также ни акимат, ни дирекция не смогли ответить на вопросы, сколько денег планируется потратить на реконструкцию и будут ли каток задействовать для летних видов спорта.

При этом ранее акимат распространил пресс-релиз, в котором говорилось, что будет проведена полная реконструкция гостиницы «Медеу», вокруг катка созданы новые аллеи и обустроены прогулочные маршруты, установлены два лифта для маломобильных посетителей, обновлено холодильное оборудование, системы охлаждения ледового покрытия и технологической плиты с полной заменой трубных коммуникаций. Также запланирован переход системы отопления на газ и модернизация системы отопления помещений и подогрева зрительских мест.