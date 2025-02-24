Суд вновь продлил арест пяти активистам, задержанным перед референдумом по строительству АЭС

Они находятся под арестом уже полгода
Суд снова продлил арест пяти активистам, задержанным перед референдумом. Они остаются под арестом уже шестой месяц, сообщил «Власти» адвокат Еркин Кахаров. Активистам вменяют «попытку организации массовых беспорядков».
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