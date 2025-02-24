Суд вновь продлил арест пяти активистам, задержанным перед референдумом по строительству АЭС

Суд снова продлил арест пяти активистам, задержанным перед референдумом. Они остаются под арестом уже шестой месяц, сообщил «Власти» адвокат Еркин Кахаров. Активистам вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

«Их, кажется, не выпустят. В моем опыте, все такие (политические - В.) дела доходят до суда», – говорит защитник.

Напоминаем, что 29 сентября в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

Еще пять человек 1 октября были арестованы на два месяца за «организацию массовых беспорядков» - это Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

В этом материале мы подробно рассказывали про активистов.