Суд назначил ограничение свободы экс-чиновникам по делу о трагедии на руднике «Майкаинзолото»

Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам департамента промышленной безопасности по Павлодарской области, признав их виновными в халатности, приведшей к трагедии на руднике «Майкаинзолото» в январе 2024 года, сообщает «Казинформ» .

Обвиняемыми по делу проходили бывший руководитель и бывшая главная специалистка отдела департамента промышленной безопасности. Они вместе выезжали на проверку в АО «Майкаинзолото».

«В 2016 году, выявив в ходе проверки АО "Майкаинзолото" грубые нарушения законодательства в области промышленной безопасности, а именно незаполнение выработанных пустот в подземном руднике, халатно относясь к своим должностным обязанностям, не приняли меры по приостановке работ до устранения указанных нарушений», - пояснили в пресс-службе Баянаульского районного суда.

В суде подчеркнули, что экс-сотрудники департамента достоверно знали, что выявленные в 2016 году нарушения не устранены, но не указывали их в актах проверок и не принимали мер по их устранению.

Указывается, что именно эта халатность и привела к трагедии, в результате которой погибли четыре человека. Вина доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и собранными по делу материалами.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства: у 56-летнего бывшего главы отдела и 49-летней бывшей главной специалистки проблемы со здоровьем, у женщины также на иждивении двое несовершеннолетних детей.

56-летнему экс-главе отдела департамента промышленной безопасности суд назначил три года ограничения свободы, а бывшей главной специалистке – два года ограничения свободы.

4 января 2024 года года на территории АО «Майкаинзолото» вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя спасателями. Вскоре были обнаружены тела двух погибших, тела еще двоих смогли поднять на поверхность только в июле. Сам автобус также был поднят только спустя полгода.

Летом прошлого года суд Астаны подтвердил вину АО «Майкаинзолото» в несчастном случае. По делу было также задержано шестеро сотрудников самого предприятия, позднее они были переведены под домашний арест.