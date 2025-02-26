Минэнерго определится с компанией или консорциумом по строительству АЭС до 1 июля

Также будет разработана стратегия развития атомной отрасли до 2050 года
Министерство энергетики планирует выбрать компанию или консорциум по строительству первой атомной электростанции в Казахстане до 1 июля, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Еще по теме:
- Суд вновь продлил арест пяти активистам, задержанным перед референдумом по строительству АЭС
- Казахстан определится с консорциумом по строительству АЭС в первой половине 2025 года
- «Референдум по АЭС не имеет ничего общего с прямой демократией»
- На 12:00 явка на референдуме по строительству АЭС в Казахстане составила 39,23%
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые