Минэнерго определится с компанией или консорциумом по строительству АЭС до 1 июля

Министерство энергетики планирует выбрать компанию или консорциум по строительству первой атомной электростанции в Казахстане до 1 июля, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Межправительственное соглашение и соответствующие контракты же планируются заключить в ноябре 2025 года. Также в этом году будет разработана стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, в которой будут описаны как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений отрасли.

Саткалиев напомнил, что в течение прошлого года были проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках выбора консорциума для строительства АЭС.

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий входят «Росатом», KHNP (Южная Корея), CNNC (Китай) и EDF (Франция).