В Алматы начался суд по делу об одной из крупнейших финансовых пирамид One Coin

One Coin была создана в 2014 году в Болгарии и заявлена как криптовалюта, которая вскоре должна заменить биткоин. Предполагаемая создательница One Coin, Ружа Игнатова, которую в документальном фильме BBC назвали «криптокоролевой», исчезла в 2017 году при невыясненных обстоятельствах. Органы финансового надзора нескольких стран заявили, что компания работает на их территории без лицензии. Со-основатель Карл Гринвуд был приговорен 20 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в 2023 году, а годом ранее ФБР объявило Ружу Игнатову одной из самых разыскиваемых преступниц, несмотря на то, что по некоторым данным, основательница компании могла быть убита. Вкладчиками пирамиды стало по меньшей мере 3,5 млн человек по всему миру.

Тем не менее One Coin до сих пор работает, включая филиал компании в Казахстане.

Создатели One Coin понимали, что в Казахстане есть спрос на криптовалюты, говорится в обвинительном акте, зачитанном в суде в среду. Они отобрали будущих участников финансовой пирамиды «путем исследования и психологического портрета каждого», а после предложили им стать руководителями структурного подразделения.

«Одной из таких лиц, интересовавшихся получением незаконного дохода, была Мирсаитова, которая обладает талантом убеждения людей в своей правоте, законности действий, которые совершает», - также указано в обвинительном акте.

По версии обвинения, Мирсаитова организовала деятельность компании One Coin Ltd в 2015 году в Алматы, Астане и других регионах. Она и другие обвиняемые представлялись независимыми маркетинговыми партнерами One Coin Ltd и рекламировали исключительность криптовалюты компании.

Вкладчикам обещали стремительный рост ее курса, сверхприбыль от продажи и возможность в ближайшее время рассчитываться этой криптовалютой за товары и услуги, многоуровневую систему бонусов за привлечение новых вкладчиков, а также выход криптовалюты на мировые биржи. В разных городах проводились семинары, конференции и презентации новой криптовалюты.

«При этом продукт One Coin фактически не является криптовалютой, а представляет собой аналог электронных платежных единиц, соответственно, вся информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения прибыли, является вымыслом, направленным на преступное обогащение», - указано в обвинительном акте.

Деньги вкладчиков аккумулировались на личных счетах организаторов пирамиды, а после под видом онлайн-обучения выводились за пределы Казахстана на счета многих иностранных компаний.

Согласно заключению специалиста, интернет-ресурс, на котором регистрировались вкладчики, не позволяет произвести обмен продукта One Coin в валюту, а сам продукт One Coin не представлен ни на одной из 124 известных торговых площадок.

«Установлено, что в период с января 2015 года по октябрь 2019 года на счета данных компаний вышеуказанными организаторами финпирамиды перечислены денежные средства в эквиваленте национальной валюты на сумму 391 млн тенге», - сказала прокурор Жусипбек.

При этом предварительно общая сумма привлеченных денежных средств вкладчиков составила 2 млрд 200 млн тенге – такие данные приводил департамент экономических расследований Астаны в 2017 году.

В обвинительном акте указано, что от потерпевших по делу и нескольких других лиц Мирсаитова, Адилова, Смагулова и другие привлекли более 51 млн тенге с января 2015 по октябрь 2019 года.

Кроме того, по заключению эксперта, сделанному в 2018 году, Мирсаитова вывела за пределы Казахстана более 89 млн тенге.

«Общая сумма привлеченных денежных средств вкладчиков составила более 840 млн тенге, из которых 702 млн тенге были обналичены последними и использованы на собственные нужды», - сказала прокурор.

В суде адвокат Мирсаитовой, Руслан Алатаев, заявил, что заключение департамента экономических расследований было составлено формально, в нем неправильно посчитаны поступления, и попросил приобщить к делу заключение, составленное самой Мирсаитовой.

В социальных сетях Мирсаитову называли представителем «внутреннего круга» доверенных партнеров компании One Coin, а в 2019 году – поздравляли с получением франшизы, распространяющейся на Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

Ранее утечка расследования Dubai Unlocked показала, что как минимум с 2020 года Мирсаитова владела квартирой стоимостью $123 тыс. в Sky Bay, «четырехзвездочном лайфстайл-отеле» в Дубае. «Власть» рассказывала о связи Дильбар Мирсаитовой с Ружей Игнатовой в этом материале.