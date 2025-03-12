Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане построят за счет возвращенных государству активов

Правительство решило выделить из специального
государственного фонда 17,3 млрд тенге на строительство в Астане нового
стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, сообщила пресс-служба кабмина.
Как напомнили в правительстве, Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова был построен в 1936 году. Сейчас старое аварийное здание снесли. Новый стадион планируется построить до конца этого года.
«Спортивное сооружение рассчитано на 3 598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Стадион будет построен в соответствии с международными стандартами UEFA», - отметили в пресс-службе.
Новый стадион планируется передать на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 акимата Астаны. Он будет использоваться для учебно-тренировочных занятий.
«Введение его в эксплуатацию позволит улучшить тренировочный процесс, создать оптимальные условия для подготовки спортсменов и повысить их результаты», - считают в правительстве.
В сентябре прошлого года управление строительства столицы в ответе на запрос «Власти» сообщало, что снос исторического стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане начнут в ноябре, а на его месте построят крытый стадион, который планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.
Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова с 1964 года являлся домашним стадионом столичного клуба «Жеңіс». В 2002 году он стал первым стадионом страны, принимавшим матч Лиги Чемпионов УЕФА. В 2020 году занимавший тогда пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщал, что стадион будет отремонтирован, однако позже объект был признан аварийным. Но, как выяснилось, это было незаконно: начальник ДЧС города Бейсенканов получил взятку в размере 5 млн тенге от представителей строительной организации за согласование документации о признании стадиона аварийным. В октябре 2023 года он был осужден на пять лет лишения свободы.
По данным на сентябрь 2024 года, проект строительства нового стадиона находился на стадии прохождения госэкспертизы, стоимость проекта не сообщалась.
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