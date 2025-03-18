Предусмотреть специальные налоговые режимы для креаитивной индустрии просит Балаева

Для развития креативной индустрии в Казахстане министр культуры и информации Аида Балаева просит в рамках проекта нового Налогового кодекса сохранить им специальный налоговый режим. Как отметила она во вторник в ходе заседания правительства, это может быть сохранение розничного налога, либо льготная ставка НДС и КПН.

«С учетом обсуждения в настоящий момент проекта нового Налогового кодекса, мы бы просили рассмотреть ряд стимулирующих налоговых мер для креативной индустрии. Они могут касаться как сохранения специального налогового режима, розничного налога, так и установки льготных ставок по налогу на добавленную стоимость и корпоративному подоходному налогу», - предложила Балаева.

Она напомнила, что в начале года президент подписал закон, направленный на поддержку креативной индустрии. Кроме того, разработаны дополнительные поправки, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента.