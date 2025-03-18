Предусмотреть специальные налоговые режимы для креаитивной индустрии просит Балаева

В качестве варианта предложено сохранить им розничный налог
Тамара Вааль, Астана, Власть
Для развития креативной индустрии в Казахстане министр культуры и информации Аида Балаева просит в рамках проекта нового Налогового кодекса сохранить им специальный налоговый режим. Как отметила она во вторник в ходе заседания правительства, это может быть сохранение розничного налога, либо льготная ставка НДС и КПН.
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