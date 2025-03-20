Строительство водозабора «Аксай» завершится в Алматы в ноябре – Досаев

В ноябре 2025 года будут завершены работы по строительству водозабора «Аксай», сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района.

«Основные строительные работы уже завершены, объект готов на 80%», - уточнил Досаев.

Водозабор «Аксай» обеспечит водоснабжением 100 тыс. жителей Наурызбайского района. На его строительство в бюджете города предусмотрено 5,6 млрд тенге.

Также Досаев напомнил, что в марте для функционирования ранее построенных распределительных канализационных сетей начато строительство 34 км западного канализационного коллектора.

«Реализация проекта продлится до конца 2026 года, стоимость проекта – 36,3 млрд тенге», - сказал он.