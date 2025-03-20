Строительство водозабора «Аксай» завершится в Алматы в ноябре – Досаев

Сейчас работы уже завершены на 80%
В ноябре 2025 года будут завершены работы по строительству водозабора «Аксай», сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района.
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