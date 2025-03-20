Сейчас работы уже завершены на 80%
Строительство водозабора «Аксай» завершится в Алматы в ноябре – Досаев
фото пресс-службы акимата Алматы

В ноябре 2025 года будут завершены работы по строительству водозабора «Аксай», сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района.

«Основные строительные работы уже завершены, объект готов на 80%», - уточнил Досаев.

Водозабор «Аксай» обеспечит водоснабжением 100 тыс. жителей Наурызбайского района. На его строительство в бюджете города предусмотрено 5,6 млрд тенге.

Также Досаев напомнил, что в марте для функционирования ранее построенных распределительных канализационных сетей начато строительство 34 км западного канализационного коллектора.

«Реализация проекта продлится до конца 2026 года, стоимость проекта – 36,3 млрд тенге», - сказал он.

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