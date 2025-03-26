Персонал секретариата СВМДА освободят от налогообложения пенсионных и социальных выплат

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года». Документом расширяются привилегия и иммунитеты для персонала секретариата.

«Законопроект разработан в целях реализации поручения президента о трансформации азиатского совета в полноценную международную организацию. Изменения, внесенные в протокол, предусматривают укрепление международного статуса членов персонала, направляемых на работу в секретариат или занимающих должность на контрактной основе в соответствии с практикой ООН и других международных организаций», - сказал первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин.

Он отметил, что в соглашении предусмотрено 32 изменения, из них 13 – по передаче персоналу функций международного гражданского служащего.

В заключении к законопроекту говорится о расширении привилегий и иммунитетов персонала секретариата, которые будут предоставляться всем сотрудникам, независимо от категории и от гражданства. В частности, секретариат получит право учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения своих сотрудников. Также они будут освобождены от налогообложения пенсионных и социальных выплат.

«Данное освобождение будет распространяться в том числе и на граждан Республики Казахстан, работающих в секретариате», - говорится в документе.

Также предусмотрено освобождение персонала, являющихся гражданами Казахстана, от государственных повинностей. В их числе – воинская, мобилизационная повинности, а также освобождение от уголовной, гражданской и административной ответственности «за все действия, совершенные ими в качестве членов персонала секретариата».