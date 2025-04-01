Бальную оценочную систему внедрят в Казахстане для присвоения званий и разрядов в спорте

Министерство туризма и спорта опубликовало проект приказа о совершенствовании системы присвоения спортивных званий и разрядов, которым определяются квалификационные критерии для спортсменов и тренеров и который является основой для формирования единой спортивной классификации.

«Присвоение спортивных званий и разрядов осуществляется на основании представлений от аккредитованных спортивных федераций. В целях совершенствования системы была создана рабочая группа с участием специалистов отраслевых управлений, государственных тренеров и представителей федераций. Работа охватила детальное рассмотрение каждого вида спорта и согласование изменений в соответствии с действующим реестром», - отметили в министерстве.

Ранее спортивные звания и разряд присваивались по общим требованиям, классифицированным по олимпийским, паралимпийским, национальным и неолимпийским видам спорта. Отдельные нормы были предусмотрены по 42 видам. В новом проекте приказа это количество увеличено до 163.

Обновлен подход по присвоению высших званий. Так, для заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров по неолимпийским видам спорта требование о трехкратном первом месте на чемпионатах мира заменено на дважды занятое первое место. Для заслуженных тренеров по олимпийским видам спорта добавлена возможность учитывать первое место на чемпионате мира до 23 лет (по вольной, греко-римской и женской борьбе), учитывая растущую конкуренцию и признание этих соревнований на международном уровне.

По неолимпийским видам спорта в дисциплинах, где чемпионаты мира проводятся один раз в два года, для получения звания «Мастер спорта международного класса» достаточно 1-3 места при участии не менее 20 стран и проведении как минимум трех поединков.

Для получения звания «Мастер спорта Республики Казахстан» в республиканских турнирах требуется не менее трех поединков при участии 10 и более областей, городов республиканского значения и столицы. В международных турнирах необходимо участие не менее пяти стран. Кроме того, спортсмен должен занять первое место на одном из международных или республиканских турниров и в течение двух лет подтвердить результат (1-2 место) по следующим видам спорта: вольная, греко-римская, женская борьба, дзюдо, бокс, казакша курес.

Звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» присваивается спортсменам, занявшим 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх среди взрослых, 1-2 место или дважды занятое 3 место на Чемпионате мира среди взрослых, а также вышедшим в финал по игровым видам спорта. По национальным видам спорта звание присваивается спортсменам, дважды занявшим первое место на Чемпионате мира среди взрослых, при условии участия в соревнованиях представителей не менее 10 стран (в каждой спортивной дисциплине или в каждой весовой категории). А по неолимпийским, непаралимпийским, техническим и военно-прикладным видам спорта звание присваивается спортсменам, дважды занявшим первое место на Чемпионате мира среди взрослых или 1-2 место на Чемпионате мира по шахматам или на Шахматной олимпиаде среди взрослых, при участии в соревнованиях представителей не менее 20 стран (в каждой спортивной дисциплине или в каждой весовой категории) и при проведении не менее трех поединков.

Также введены четкие требования по подтверждению участия тренера в подготовке спортсмена.

«При наличии спортсмена в составе национальной сборной Казахстана представляются приказы спортивной организации, согласие спортсмена, справка от НОК или спортивной федерации и заключение комиссии уполномоченного органа», - пояснили в министерстве.

Вместе с тем вводится бальная оценочная система для ряда видов спорта, разработанная аккредитованными спортивными федерациями.

«Это позволит учитывать не только призовые места, но и общий уровень выступлений спортсменов. Нововведение обеспечит более точную и объективную процедуру присвоения званий и разрядов в данных видах спорта», - подчеркнули в министерстве.

Также документом предусмотрены требования к квалификационным категориям тренеров, тренеров-преподавателей, методистов, инструкторов-спортсменов и спортивных судей.

Напомним, в ноябре 2024 года в интернете появилось обращение от тренеров, родителей и детей, занимающихся спортивной акробатикой. Они заявили, что из-за ошибки министерства туризма и спорта около 800 детей по всему Казахстану не могут получить заслуженные спортивные разряды. В ведомстве просто забыли включить этот вид спорта в приказ о присвоении званий. С проблемой присвоения разрядов столкнулись дети и из других видов спорта.

В министерстве спорта в декабре прошлого года сообщали, что документ будет утвержден в январе 2025 года. Сейчас в министерстве сообщают, что документ прошел согласование в федерациях и теперь находится на публичном обсуждении.