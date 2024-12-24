Минцифровизации актуализирует списки школ для подключения к интернету Starlink

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в ответе на запрос «Власти» сообщили, что в рамках пилотного проекта по обеспечению школ интернетом с применением технологии Starlink терминалы установлены в 1 811 школах.

В ноябре прошлого года сообщалось, что сельские школы Казахстана начали подключать к широкополосному интернету по технологии Starlink, и в тестовом режиме подключено 10 школ. В июне этого года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев говорил, что до конца 2024 года еще около 2 тыс. школ в Казахстане будут подключены к интернету Starlink.

В ответе на запрос Минцифровизации сообщило, что совместно с министерством просвещения и акиматами областей ведется актуализация ранее утвержденного списка из 1 993 школ, участвующих в пилотном проекте.

«Необходимость актуализации списка школ обусловлена тем, что часть школ из утвержденного списка закрылись либо в них провели волоконно-оптические линии связи», - пояснили в ведомстве.

Прежний министр цифрового развития Багдат Мусин говорил, что законодательно урегулировать использование интернета Starlink планируется до конца 2024 года. По данным министерства, 21 мая 2024 года был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации». В частности, приняты нормы по определению понятия «центр управления сетью связи», лицензированию деятельности негеостационарных спутниковых систем связи, определения порядка использования сетей связи с применением негеостационарных спутников.

«Также в реализацию вышеуказанного закона министерством разработаны правила использования сетей связи с применением негеостационарных спутников. При этом урегулирование использования интернета Starlink в Казахстане завершится по итогам выполнение всех обязательств согласно законодательству РК компанией SpaceX», - добавили в министерстве, не уточнив, что за обязательства и когда они будут выполнены.

В ведомстве также отметили, что сейчас технология Starlink применяется в рамках пилотного проекта до 1 января 2026 года, а порядок использования сетей связи с применением негеостационарных спутников определен вышеуказанными правилами.

«В целом пилотный проект реализуется в целях испытания и ознакомления с практическими возможностями новых технологий, особенностями их работы в различных условиях, проверки заявленных параметров каналов связи, изучения и тестирования подходов по обеспечению информационной безопасности», - отметили в ведомстве.

В целом, по данным министерства, в Казахстане из 5 247 сельских школ 5 222 школы обеспечены интернетом с применением различных технологий. Вместе с тем из числа подключенных школ в 526 школах скорость интернета не соответствует требованиям. В 25 оставшихся школах интернета нет вообще. Среди них в Акмолинской области – две школы; в Алматинской области – семь школ; в Восточно-Казахстанской области – одна школа; в Жамбылской области – три школы; в Карагандинской области – две школы; в области Абай – три школы; в Северо-Казахстанской области – одна школа; в Туркестанской области – шесть школ.

Отметим, что еще в октябре 2023 года президент поручал обеспечить все сельские школы интернетом в течение полугода. Однако теперь аналогичную задачу до 1 сентября 2025 года ставит премьер-министр.

В министерстве цифровизации же заявили, что президент 5 октября 2023 года на республиканском съезде педагогов поставил задачу обеспечить доступом к интернету все сельские школы до 2027 года.

«Учитывая важность и актуальность в современных реалиях вопроса обеспечения сельских школ доступом к интернету премьер-министром Республики Казахстан повторно поднят вопрос по обеспечению доступом к интернету сельских школ», - заключили в ведомстве.